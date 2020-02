Juric:" non abbiamo mai mollato, questo lo spirito giusto". Sarri" sul primo goal troppa superficialità"

Juric - Sarri

Juric si dichiara estremamente soddisfatto di quanto fatto vedere dalla sua squadra contro la Juve alla terza partita in una settimana. Sarri è severo con i suoi, a suo giudizio troppo superficiali sul primo goal. Sarri-inoltre- sostiene che il gruppo bianconero è abituato a vincere campionati con larghi punteggi sulle inseguitrici, ma non è abituato ad avere il fiato sul collo delle avversarie. Se non troviamo il modo di abituarci a lottare punto su punto si rischia di perdere di vista l'obiettivo