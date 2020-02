SERIE A Juric:" non abbiamo mai mollato, questo lo spirito giusto". Sarri" sul primo goal troppa superficialità" dopo la sconfitta con il Verona la Juventus si interroga

Juric si dichiara estremamente soddisfatto di quanto fatto vedere dalla sua squadra contro la Juve alla terza partita in una settimana. Sarri è severo con i suoi, a suo giudizio troppo superficiali sul primo goal. Sarri-inoltre- sostiene che il gruppo bianconero è abituato a vincere campionati con larghi punteggi sulle inseguitrici, ma non è abituato ad avere il fiato sul collo delle avversarie. Se non troviamo il modo di abituarci a lottare punto su punto si rischia di perdere di vista l'obiettivo

