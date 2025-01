CHAMPIONS LEAGUE Juve a Bruges con l'obiettivo dei 3 punti, ultima al Dall'Ara per il Bologna Torna la Champions League con la penultima giornata della prima fase. Alla Juventus basta un pareggio per essere certa dei play-off, una vittoria consentirebbe ai bianconeri di sperare nella Top 8. A caccia del primo successo il Bologna, contro il BVB.

180 minuti alla fine della prima fase di Champions ed è ancora tutto in bilico. Anche per la Juventus, quasi certa di essere ai play-off ma senza abbandonare il sogno della Top 8. Per raggiungerlo i bianconeri dovranno necessariamente vincere le prossime due sfide, a partire dalla trasferta comunque insidiosa di Bruges. La formazione belga ha un solo punto in meno e, in casa, ha già battuto Aston Villa e Sporting. Sarà dunque fondamentale interpretare il match nel migliore dei modi. Thiago Motta avrà quasi tutti a disposizione, ad eccezione dei lungodegenti Bremer, Cabal e Milik. Possibile panchina per Vlahovic, con Nico Gonzalez favorito.

Virtualmente eliminato, invece, il Bologna cercherà di regalarsi un'ultima grande notte europea al Dall'Ara. I rossoblu, che stanno vivendo un gran momento di forma, se la vedranno con il Borussia Dortmund finalista dell'ultima edizione. I tedeschi, al contrario, sono in piena crisi: 3 ko di fila in Bundesliga. Solito ballottaggio in attacco tra Castro e Dallinga, con l'olandese in vantaggio. A caccia della prima vittoria, Italiano si affiderà alla classe di Orsolini e Ndoye.

Nel servizio le parole di Thiago Motta (allenatore Juventus) e Vincenzo Italiano (allenatore Bologna)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: