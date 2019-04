Juve a caccia del punto scudetto, la testa però è all'Ajax

Domani alla Juventus basterà fare un punto in casa della Spal per conquistare l'ottavo scudetto consecutivo. Mera formalità comunque, visto che la vittoria del titolo è, di fatto, una formalità. Motivo per cui la testa è già sul ritorno dei quarti di Champions con l'Ajax, in programma martedì. E infatti Allegri annuncia un massiccio turnover: sicuramente dentro Perin, Kean, Cuadrado e uno tra i giovani Nicolussi e Coccolo, a riposo Ronaldo. Il tecnico fa poi il punto sugli infortunati e si sofferma in particolare su Douglas Costa, che difficilmente sarà a Ferrara.





Nel video le parole dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.