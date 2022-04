SERIE A Juve di “corto muso”: 2-1 in rimonta sul Sassuolo

Di “corto muso” la Juve batte il Sassuolo 2-1, in rimonta, nell'ultima gara della 34a giornata di Serie A. Quarto posto consolidato, ma adesso i bianconeri sono a -1 dal Napoli. Al Mapei è il Sassuolo a fare la partita e a creare le occasioni migliori, fino al 39 quando è Raspadori a sbloccarla su assist di Berardi. Il vantaggio dura pochi minuti, fino al 45': Morata ruba il pallone a Kyriakopoulos serve Zakaria, lo svizzero a Dybala e sinistro vincente sotto la traversa. Proteste dei padroni di casa: il Var non può intervenire e il gol viene convalidato. Nella ripresa Allegri fa entrare Chiellini, Vlahovic e Kean, ma la Juve continua a faticare. All'88 l'azione decisiva: Kean va via a Chiriches e in diagonale fulmina Consigli sotto le gambe. Un successo che premia oltre i propri meriti la Juve e punisce un ottimo Sassuolo.

