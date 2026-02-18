Juve e Atalanta ko. Spalletti: "Fatto un passo indietro". Palladino: "Male nel primo tempo"

Serata negativa per le italiane nell'andata degli spareggi di Champions League: la Juventus crolla 5-2 contro il Galatasaray, l'Atalanta cede 2-0 al Borussia Dortmund.

"Quando in queste partite qui fai delle leggerezze come abbiamo fatto, diventa tutto amplificato - commenta il tecnico juventino Luciano Spalletti - abbiamo fatto dei passi indietro sotto l'aspetto del carattere, sotto l'aspetto della personalità. Siamo tornati indietro, bisogna prenderne atto e naturalmente cambiare totalmente il registro".

"Nel primo tempo secondo me potevamo far meglio a livello tecnico - dice l'allenatore nerazzurro Raffaele Palladino - andavamo a chiuderci troppo da un lato all'altro, abbiamo sbagliato l'ultima scelta dove potevamo fare anche gol con la scelta finale. Poi nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto meglio, abbiamo giocato più di riparto davanti, abbiamo avuto più fluidità di gioco. Non siamo stati pericolosi in zona gol, loro sono stati molto cinici, hanno fatto due tiri in porta e due gol".









