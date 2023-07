Juve e Bonucci verso il divorzio, si allenerà a parte

Juve e Bonucci verso il divorzio, si allenerà a parte.

Juventus e Bonucci, le strade stanno per dividersi. Il difensore sembra destinato a svestire la maglia bianconera e non si unirà al gruppo di Massimiliano Allegri. Lavorerà a parte, senza partire per la tournée in America tra fine luglio e inizio agosto. Stesso discorso per Weston McKennie, per il quale la Juventus sta cercando una sistemazione dopo il suo ritorno in bianconero dal prestito di sei mesi al Leeds.

