Juve e Roma non si può sbagliare

La Roma deve ribaltare il risultato dell'andata. All'olimpico sold out arrivano gli olandesi del Feyenoord vittoriosi all'andata per 1-0 Josè Mourinho va alla ricerca della semifinale e per farlo deve vincere con due gol di scarto nei 90 oppure uno e portare gli orange ai supplementari. Dybala si o Dybala no? Per l'argentino si deciderà pochi minuti prima dell'inizio della partita, sono comunque alte le probabilità di vederlo in campo dall'inizio Juventus impegnata su più fronti. Quello che interessa maggiormente ora è centrare la qualificazione per le semifinali di Europa League. L'ostacolo non è ancora superato. Lo Sporting Lisbona a Torino è uscito sconfitto 1-0 ma la partita ha dimostrato che i portoghesi avrebbero meritato qualcosa di più. Per passare il turno servirà una Juve molto attenta, paziente e capace di attutire la prevedibile arrembante partenza dello Sporting costretto a vincere se vuole pensare di passare il turno.