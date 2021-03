Juve eliminata agli ottavi, non basta il 3-2 sul Porto

La Juventus esce dalla Champions League agli ottavi. Non basta ai bianconeri il 3-2 al Porto ai supplementari (dopo il 2-1 dei tempi regolamentari). Rete di Rodrigo su rigore nel primo tempo, poi doppietta di Chiesa. Ma i portoghesi restano in 10 dall'inizio della ripresa per doppio giallo a Taremi e gli uomini di Pirlo non sanno approfittarne per un'ora, anche per la serata nera di Ronaldo. Nel secondo supplementare, la rete su punizione ancora di Olivera sembra spegnere le speranze juventine, che però si riaccendono subito con il gol di Rabiot di testa su calcio d'angolo. Ma il tempo non basta per recuperare.