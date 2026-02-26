CHAMPIONS LEAGUE Juve eroica ma beffata ai supplementari: il Galatasaray vola agli ottavi Rimonta fino al 3-0 in dieci uomini, poi Osimhen e Yilmaz gelano lo Stadium nell’extra-time

Juve eroica ma beffata ai supplementari: il Galatasaray vola agli ottavi.

La Juventus accarezza l’impresa e saluta la Champions a testa altissima. Allo Stadium finisce 3-2 dopo i supplementari contro il Galatasaray, che passa agli ottavi forte del 5-2 dell’andata. Una notte di orgoglio per i bianconeri, capaci di rimontare tre gol e portare la sfida oltre il 90’, nonostante l’inferiorità numerica per oltre un tempo.

La squadra di Spalletti parte all’assalto e sblocca al 37’: rigore conquistato da Thuram e trasformato da Locatelli. In avvio di ripresa la contestata espulsione di Kelly sembra spegnere le speranze, ma la Juve reagisce con rabbia: Gatti firma il 2-0 al 70’, Yildiz colpisce un palo clamoroso e all’82’ McKennie, di testa, completa il 3-0 che vale i supplementari.

Nell’extra-time, però, la stanchezza presenta il conto. Dopo un’occasionissima sprecata da Zhegrova, è Victor Osimhen a colpire al 106’, gelando lo Stadium. Nel finale Baris Yilmaz chiude i conti in contropiede. Per l’Italia resta solo l’Atalanta agli ottavi. Alla Juve rimane l’orgoglio e il rammarico per la gara d’andata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: