Juve: Exor deposita lista per nuovo cda, 5 componenti.

Exor, azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale sociale) ha depositato la lista di candidati per il nuovo consiglio di amministrazione del club bianconero. Sono Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello. Fioranna Negri e Laura Cappiello "hanno attestato di qualificarsi quali amministratori indipendenti". L'assemblea degli azionisti per l'approvazione del nuovo cda è convocata il 18 gennaio, mentre domani si terrà la seduta per l'approvazione del bilancio 2021/2022 con l'attuale cda dimissionario, presieduto da Andrea Agnelli.

