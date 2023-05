COPPE EUROPEE Juve ko in Europa League, la finale è Roma-Siviglia

Il Siviglia è in finale di Europa League dopo aver battuto 2-1 in rimonta la Juventus di Allegri. Al Sanchez Pizjuan ci sono voluti i supplementari per decretare la sfidante della Roma nell'atto finale di Budapest e sarà la squadra di Mendilibar. Il vantaggio di Vlahovic al 65', meno di un minuto dopo il suo ingresso in campo, ha illuso la Juventus dopo un primo tempo ricco di occasioni da gol da entrambe le parti. Due ex conoscenze della Serie A, Suso al 71' con un bolide dal limite e Lamela di testa ai supplementari hanno ribaltato il match e la qualificazione. Espulso Acuna nel finale.

