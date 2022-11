Sfida di cartello della domenica di Serie A è Juventus-Lazio, coi bianconeri reduci da 5 vittorie in fila e i biancocelesti attualmente secondi col Milan. Sentiamo il pre partita di Massimiliano Allegri, che per l'ultima prima della sosta punta su Di Maria ("Vedrò se da titolare o a gara in corso") e lascia a casa Vlahovic: "Si è allenato ma non se la sente". C'è Chiesa, mentre Cuadrado e Locatelli saranno valutati all'ultimo.