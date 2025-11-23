TV LIVE ·
Juve Nex Gen dominata, Liverani si riprende la Ternana (1-0)

di Roberto Chiesa
23 nov 2025

Sfiduciato dalle parole di Mammarella, Liverani si prende la Ternana, i tre punti e gli applausi del Liberati. Una sola squadra in campo fin dal pronti via quando Mangiapoco disinnesca Ferrante. Avvio a tutto gas della Ternana, Romeo sul secondo palo di testa la incrocia troppo. E poi sempre Ferrante, sempre di testa, a cercare senza fortuna di sbloccare. La Juve fa muro, Orellana se la aggiusta e ci va poco lontano. Poi Ferrante la arpiona e non è facile, ma non riesce a concludere con la forza necessaria. Garetto anticipato chiude un tempo giocato a una porta e a mille all'ora. Ripresa, la Ternana ha speso tanto, la Juve par difendersi con meno affanno e allora ci vuole la qualità di Lonardi per forzarla, il gol oltre che meritato è bellissimo, fa esplodere il Liberati e magari lo rivediamo anche. Reazione zero della giovane Juve, è sempre e solo Ternana per un raddoppio che non arriva nemmeno nell'ultima azione quando Dubickas sbatte su Mangiapoco. Il resto sono applausi meritati e una domanda. Con l'allenatore come si fa?




