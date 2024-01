SERIE C Juve NG e Rimini, 0-0 senza sussulti Al Moccagatta la cosa più interessante è l'espulsione di Muharemovic nel recupero.

In bilico tra il voglino playoff e lo spauracchio playout, Juventus NG e Rimini si sfiorano a vicenda con uno 0-0 che non dà, né toglie, a nessuna.

Partita inversamente proporzionale, in termini di spettacolo, al pirotecnico 4-3 del Neri, perché al Moccagatta non succede praticamente nulla. Daffara facile sulla punizione di Lamesta, idem per Colombi quando Damiani invita al tiro Sekulov.

Ripresa e Savona ci prova con un diagonale da lontano, insidioso ma fuori dallo specchio. Si va di là e anche l'incursione di Lamesta si chiude con un nulla di fatto, il destro non funziona né come tiro, né come assist per Cernigoi. Allo scadere di nuovo Rimini con lo spunto dell'appena entrato Iacoponi, altro tiro da fuori e altra palla che esce lateralmente.

Non rimane che un inutile fallo di Muharemovic su Lamesta che costa al difensore il secondo giallo – in 6' – e un rosso che è quasi la cosa più interessante offerta dalla partita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: