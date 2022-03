COPPA ITALIA Juve passa 1-0 contro la Fiorentina, match deciso da un autogol

Fa tutto la Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus: crea, conclude e si fa autogol. Termina 1-0 la sfida del Franchi, “risolta” nei minuti di recupero da uno fortunato tocco di Venuti che devia un cross di Cuadrado nella sua porta. Nel primo tempo toscani vicini al vantaggio con Ikoné, che chiude una splendida ripartenza con un destro che termina a lato di poco. Il francese, il migliore dei suoi, colpisce un clamoroso palo al 48' con un sinistro a giro dopo uno stop al volo di tacco. Vlahovic, fischiatissimo dai suo ex tifosi, sfiora il gol con uno scavetto respinto da Terracciano al 56°. Poi quando lo 0-0 sembra cristallizzato ecco lo sfortunato autogol nel recupero. La Viola può recriminare per non aver concretizzato le tante occasioni create, ma sia Piatek che Cabral hanno fatto rimpiangere il bomber serbo passato ai rivali.



