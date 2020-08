PIPITOUT Juve, Pirlo scarica Higuain: "Lo ammiro, ma le strade si separano" L'allenatore bianconero tiene in stanby Khedira - "adesso è infortunato, poi valuteremo" - e blinda Dybala: "Resta, voci sull'addio messe in giro dai giornalisti".

Esperienza zero, convinzione a mille. Andrea Pirlo inizia la sua carriera da allenatore direttamente dall'apice del calcio italiano, ma alla sua prima davanti ai microfoni da tecnico della Juventus, come sempre, non tradisce la minima emozione. Voce calma, concetti chiari e nessun problema ad andare dritto al punto, sopratutto in merito al mercato in uscita: Higuain via, Khedira vediamo, Dybala non si tocca.



I più letti della settimana: