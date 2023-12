SERIE A Juventus a Frosinone senza Chiesa, Allegri: "Dovremo essere mentalmente seri" Rimasto senza l'azzurro, infortunatosi al ginocchio, il tecnico punterà su due tra Vlahovic, Milik e Yildiz e richiama i suoi all'attenzione.

Sabato alle 12:30 la Juventus sarà ospite del Frosinone, fresco di successo per 4-0 sul campo del Napoli, in Coppa Italia. E lo farà senza Federico Chiesa, infortunatosi al ginocchio e nemmeno convocato. "Non ho ancora deciso chi giocherà, sono rimasti Vlahovic, Yildiz e Milik - dice Allegri - perché Chiesa, nell'allenamento di stamattina, ha sentito un fastidio al tendine rotuleo: non era sereno, aveva fastidio e l'abbiamo lasciato a casa, non sarà niente di grave ma portarlo in queste condizioni non avrebbe avuto senso. Gli altri, compreso Rabiot, sono tutti recuperati. Ma a prescindere da chi giocherà, domani è troppo importante il risultato e servirà una partita molto seria, dal punto di vista mentale: il Frosinone, in 8 partite casalinghe, ha perso solo col Napoli, tra l'altro andando in vantaggio. E martedì hanno vinto 4-0 a Napoli, giocando una grandissima partita: è una squadra che gioca e si propone, vive un momento di grande esaltazione".

