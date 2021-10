Massimiliano Allegri

La Serie A torna già in campo con il turno infrasettimanale e la 10^ giornata. Domani alle 18.30 tocca alla Juventus, impegnata allo "Stadium" contro il Sassuolo. Una partita da non sbagliare per il tecnico dei bianconeri - Massimiliano Allegri - che annuncia le assenze di Bernardeschi e Kean, il rientro di Rabiot e la titolarità di Dybala, Chiesa, Perin e De Ligt.