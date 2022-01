SERIE A Juventus, Allegri: "Dobbiamo pensare solo al Milan. Dybala? Sarà molto importante da qui in avanti"

Il programma della 23^ giornata di Serie A si chiuderà con il big match di San Siro tra Milan e Juventus. I rossoneri vanno a caccia di punti importanti per riscattare il ko casalingo contro lo Spezia e rimanere attaccati all'Inter capolista mentre i bianconeri hanno una ghiotta occasione per rientrare nel treno delle prime 4. Questo è l'obiettivo per il tecnico Massimiliano Allegri che fa i complimenti al Milan e chiede ai suoi ragazzi un ultimo sforzo prima della sosta.

Nel video la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore Juventus

