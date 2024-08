SERIE A Juventus, Danilo: "Stiamo lavorando tanto. Dispiace per chi è fuori, ma la società deve prendere decisioni"

Al termine della sfida in famiglia tra Juventus e Juve Next Gen giocata allo Stadium e terminata 4-0 per la prima squadra prima dell'invasione dei tifosi, il difensore Danilo ha commentato anche la situazione legata a tanti giocatori fuori dal progetto di Thiago Motta.

