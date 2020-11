Juventus e Lazio chiamate alla vittoria contro Ferencvaros e Zenit

Obiettivo: chiudere prima possibile il discorso qualificazione, in un calendario sempre più fitto di impegni. E' questo quello che cerca la Juventus, impegnata all'Allianz Stadium contro gli ungheresi del Ferencvaros: una vittoria consentirebbe ai bianconeri di accedere agli ottavi di finale con due giornate d'anticipo, a meno di clamorosi risultati provenienti da Dinamo Kiev-Barcellona. Per Andrea Pirlo è, però, emergenza in difesa con gli infortuni di Bonucci, Chiellini e Demiral. L'unico disponibile è De Ligt che sarà affiancato da Danilo con Alex Sandro sulla sinistra nella difesa a 4. Davanti è sicuro di un posto Cristiano Ronaldo, ancora a secco in Champions, mentre è aperto il ballottaggio tra Dybala e Morata per affiancare il portoghese.

Juventus – Ferencvaros si gioca alle 21. Alla stessa ora di scena, all'Olimpico, la Lazio contro lo Zenit San Pietroburgo. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha recuperato quasi tutti dopo l'emergenza Covid, assente solo Milinkovic-Savic. Per il resto piena fiducia in attacco a Correa e Ciro Immobile, decisivi nell'ultima trasferta di Crotone. I 3 punti avvicinerebbero i capitolini alla qualificazione e metterebbero pressione a Bruges e Borussia Dortmund.

Nel video le parole di Andrea Pirlo, allenatore Juventus, e Simone Inzaghi, allenatore Lazio