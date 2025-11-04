Juventus e Napoli aprono la settimana di Champions delle italiane

Si completa la prima metà del girone unico di Champions League, con il quarto turno. Aprirà la giornata la sfida tra Napoli e Eintracht alle 18.45, con gli azzurri chiamati al riscatto dopo Eindhoven. Conte ritrova Lobotka a centrocampo e punta sul tridente, con Neres, Politano e Hojlund. Al momento, il Napoli è 23° con 3 punti, alla pari dei tedeschi. Poi toccherà alla Juventus, per ora è fuori dalle prime 24 posizioni. Dopo due pareggi e una sconfitta, i bianconeri cercano la prima vittoria ospitando lo Sporting. Da capire se Spalletti riproporrà Koopmeiners come difensore centrale, di certo c'è che tornerà in campo Yildiz. Fischio d'inizio alle 21







