Juventus, è qui l'impresa? Rosa corta e tre goal da recuperare al Galatasaray

Nella storia della Juventus di Spalletti, almeno per ora, ci sono un prima e un dopo l'1 febbraio. Da quel Parma - Juventus 4-1, i bianconeri non hanno più vinto, anzi, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, hanno quasi solo perso, fermandosi al massimo al 2-2 con la Lazio. Un'involuzione di risultati e di gioco che ha portato a quattro sconfitte su cinque. La penultima, la più fragorosa, è quella per 5-2 in casa del Galatasaray, subita nonostante il vantaggio iniziale di 2-1 e il ritorno al goal di Koopmeiners.

Da lì, dal punto più basso toccato finora dalla gestione Spalletti, dovranno ripartire stasera i bianconeri per tentare il ribaltone contro i turchi e cercare di non uscire dalla Champions già ai playoff per il secondo anno di fila. La Juventus dovrà andare oltre l'attesa di quel centravanti di fisico che Spalletti ha tanto richiesto e che per ora non c'è, sostituito nelle ultime gare da un McKennie improvvisato falso nove, oltre l'infortunio di Bremer che lo costringerà alla panchina, oltre le squalifiche di Cambiaso e Cabal, oltre gli acciacchi del faro Yildiz e oltre le incertezze difensive e del portiere Di Gregorio. Ma, soprattutto, oltre un risultato parziale che la vede quasi spacciata e pesa come un macigno.

È un'impresa, una vera impresa quella a cui sono chiamati i bianconeri, contro un Galatasaray che sembra più motivato che mai ad assaltare il calcio italiano, sia sul mercato, sia, ora, sul campo. Tuttavia, il pallone è tondo e può rotolare in ogni direzione e chissà che alla Juve non riesca per davvero un colpaccio svolta-stagione, che aiuterebbe – e non poco – anche il ranking Uefa dell'Italia.







