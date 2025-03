SERIE A Juventus, esonerato Thiago Motta: al suo posto c'è Tudor Ufficiale l'addio all'allenatore italobrasiliano dopo le figuracce con Atalanta e Fiorentina. Il croato lunedì arriverà a Torino

Juventus, esonerato Thiago Motta: al suo posto c'è Tudor.

Thiago Motta non è più l'allenatore della Juventus. Il club bianconero ha pubblicato una nota in cui ufficializzava l'addio all'italo-brasiliano, che era alla guida della squadra dall'estate scorsa. Al suo posto, fino a fine stagione, è stato ingaggiato Igor Tudor, che torna a Torino dopo quattro anni: tra il 2020 e il 2021 era stato il vice di Andrea Pirlo, vincendo una Coppa Italia. Lunedì il croato sarà in città per dirigere il primo allenamento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: