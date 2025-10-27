Juventus, esonerato Tudor. Brambilla ad interim per la sfida contro l'Udinese

Ci sono i freddi numeri a raccontare la crisi che sta attraversando la Juventus in queste ultime settimane: 8 partite senza vittoria tra campionato e Champions League – l'ultima risale addirittura al 13 settembre, con il rocambolesco 4-3 contro l'Inter – 4 partite consecutive senza segnare (per un totale di 399 minuti) e 3 ko di fila. L'1-0 contro la Lazio si è rivelato fatale per Igor Tudor, esonerato in mattinata dalla società bianconera. Un amore mai sbocciato con l'amministratore delegato Damien Comolli, qualche dichiarazione lontana dal cosiddetto “stile Juve” e soprattutto grandi difficoltà nel trovare il giusto modulo e una giusta collocazione ai giocatori in campo. Un'insieme di cose che sono costate caro al tecnico croato, subentrato lo scorso anno a Thiago Motta e confermato anche per questa stagione, almeno per le prime partite.

L'esonero di Tudor è il primo in Serie A, la Juventus – per sostituirlo ad interim – ha promosso dalla Next Gen Massimo Brambilla, che sarà in panchina già mercoledì per il turno infrasettimanale contro l'Udinese. Nel frattempo la dirigenza – non esente da colpe in questo momento molto delicato – si guarda attorno alla ricerca del giusto profilo: primi contatti con l'ex CT della nazionale italiana Luciano Spalletti, il piano B potrebbe essere Roberto Mancini già sondato dalla Juve qualche mese fa. Sullo sfondo resta anche l'ipotesi Raffaele Palladino, svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno a Firenze.







