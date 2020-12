WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE Juventus fuori: il Lione vince 3-0. La Fiorentina agli ottavi: 1-0 a Praga. Le campionesse in carica, dopo il 3-2 della gara d'andata, concedono il bis e superano 3-0 le ragazze di Rita Guarino. Segnano Marozsan nel primo tempo, Malard e Cayman nel secondo. La Fiorentina vince a Praga 1-0 col di Sabatino e passatil turno.

Il calcio femminile italiano sta dando grandi segnali di crescita ma il Lione, formazione da 18 campionati francesi, 11 Coppe di Francia e ben 7 Champions League, è ancora un gradino sopra. La Juventus di Rita Guarino viene dalla sconfitta di misura dell'andata, 3-2, ma sa che al Parc OL ci sarà da soffrire fin dai primi minuti. Le francesi collezionano occasioni su occasioni fino a sbloccarla meritatamente al 21': Marozsan approfitta dell'unico errore di serata di Linda Sembrant e batte Doris Bacic con una potente conclusione centrale. Le ragazze di Vasseur sfiorano il raddoppio ancora con Marozsan che fa flipper con Salvai e calcia. Questa volta è decisiva Sembrant ad alzare sopra la traversa. L'ultima chance dei primi 45 minuti è bianconera: Hyyrynen si inserisce bene sul traversone di Hurtig ma non riesce ad impensierire Bouhaddi.

Nella ripresa il copione, però, non cambia con il Lione che continua ad attaccare anche se lo fa solo al tramonto del match: tentativo a botta sicura di Malard, deviato provvidenzialmente da Hyyrynen. Qualche minuto dopo la numero 28 duetta alla perfezione con una compagna e fulmina Bacic con il mancino. Titoli di coda sulla partita, la Juve cerca il gol della bandiera con Souza Alves che si fa tutto il campo prima di calciare contro Bouhaddi. Dall'altra parte il Lione cala il tris definitivo con Cayman che raccoglie il colpo di testa in tuffo di Majri e regala al Lione gli ottavi di finale. La Juventus abbandona la Champions League ma con una consapevolezza in più: il prossimo anno, con il nuovo format della fase a gironi, si può fare la voce grossa.

La Fiorentina vince a Praga contro lo Slavia 1-0 con rete di Daniela Sabatino al 95', 2-2 a Firenze. la squadra del tecnico Antonio Cincotta passa il turno qualificandosi per gli ottavi di finale.





