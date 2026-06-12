Juventus, Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale

La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Il Consiglio di amministrazione del club bianconero ha nominato il dirigente emiliano nuovo amministratore delegato e direttore generale, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale.

Carnevali arriva a Torino dopo una lunga esperienza al Sassuolo, società della cui crescita è stato uno dei principali artefici, contribuendo a trasformarla in un modello di sostenibilità, valorizzazione dei giovani talenti e stabilità gestionale. Nel corso degli anni ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliere di Lega Serie A, partecipando ai principali tavoli di confronto sul futuro del calcio professionistico italiano.

Contestualmente, la Juventus ha annunciato la conclusione, di comune accordo, dell'esperienza in bianconero di Damien Comolli.

"Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia e identità", ha dichiarato Carnevali, ringraziando la società, l'azionista di maggioranza e John Elkann per la fiducia ricevuta. Il nuovo amministratore delegato ha assicurato il massimo impegno per costruire "un percorso di crescita duraturo" e rendere la Juventus sempre più protagonista in Italia e in Europa.







