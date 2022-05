SERIE A

Juventus, la prima del 2003 Miretti: "Un sogno che si avvera, il mister mi ha detto di stare tranquillo"

Allegri sul giovane centrocampista, all'esordio da titolare: "Ha fatto bene, me lo aspettavo perché ha la tranquillità del veterano. Gioca alto e mi piace, essendo giovane va un po' in giro per il campo quando non siamo in possesso, ma è normale".