SUPERCOPPA ITALIANA Juventus-Milan, la sfida tra i Conceicao Dopo la vittoria dell'Inter, Juventus e Milan si giocano l'altro posto nella finalissima di Supercoppa Italiana. Sarà l'esordio sulla panchina rossonera per Sergio Conceicao, Thiago Motta deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione.

Due Conceicao a confronto. Da una parte Sergio – neo-tecnico rossonero – dall'altra Francisco, una delle più belle sorprese tra i bianconeri. Il duello padre-figlio sarà una partita nella partita, Juventus-Milan è la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Ad attendere una delle due, nell'ultimo atto del 6 gennaio, l'Inter dopo il 2-0 sull'Atalanta. C'è grande curiosità in casa Milan, con Conceicao che ha dovuto preparare questa sfida in poco più di due giorni. Non vuole alibi però il portoghese, che conosce le qualità di un gruppo che – al netto dell'esonero di Fonseca – ha perso una sola partita nelle ultime 12, considerando Serie A, Champions e Coppa Italia. Importanti i rientri di Pulisic e Musah per il Diavolo, non ci sarà invece Leao. Nell'11 titolare dovrebbe tornare in difesa Tomori, che piace proprio alla Juve. Possibilità anche per Bennacer a centrocampo mentre il faro sarà – come sempre – Reijnders, il migliore della prima parte di stagione.

Sponda Juventus, Thiago Motta torna ad avere la squadra quasi al completo dopo i numerosi infortuni: in Arabia Saudita mancano solo Milik, Bremer e Cabal. La Vecchia Signora - che in bacheca conta 9 Supercoppe, più di ogni altra – ha perso solo una partita tra tutte le competizioni ma ne ha pareggiate ben 13, tra cui lo 0-0 con il Milan di fine novembre. Questa volta ci dovrà essere un vincitore, nei 90' o ai calci di rigore. Potrebbe partire dalla panchina Conceicao, con Nico Gonzalez favorito per affiancare Koopmeiners e Yildiz sulla trequarti alle spalle di Vlahovic. L'altro dubbio riguarda la fascia mancina: ci sarà uno tra Cambiaso e l'adattato McKennie.

