Juventus: Morata è il "nuovo" numero 9

La Juventus ha il suo nuovo attaccante. Alvaro Morata è arrivato in tarda serata a Torino e questa mattina si è presentato al "J Medical" per sostenere le visite mediche. Per l'attaccante spagnolo si tratta di un ritorno nella società bianconera dopo la sua prima esperienza dal 2014 al 2016 e ritroverà in panchina Andrea Pirlo, suo compagno di squadra in quegli anni.

Morata è arrivato dall'Atletico Madrid sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni, rinnovabile anche per la stagione successiva sempre a 10 milioni. Il diritto di riscatto è invece fissato a 45 milioni nel 2021 o 35 nel 2022 per un'operazione complessiva da 55 milioni di euro.