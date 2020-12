Juventus-Napoli va giocata: il Collegio di Garanzia dà ragione agli azzurri

Clamorosa decisione del Collegio di Garanzia del Coni su Juventus-Napoli: ribaltate le sentenze di primo e secondo grado, la partita, non disputata per l'assenza degli azzurri, si dovrà recuperare. Cancellato dunque il 3-0 a tavolino per i bianconeri, che così, almeno per ora, perdono tre punti in classifica. Di conseguenza, il Napoli si vede pure restituire il punto di penalizzazione. A questo bisognerà trovare una data: l'ipotesi è quella di giocare il 13 gennaio, a una settimana dallo Juventus-Napoli con in palio la Supercoppa Italiana. Nel caso, si dovrebbero rinviare le partite di Coppa Italia che vedono coinvolte le due formazioni.