COPPA ITALIA SERIE C Juventus Next Gen-Vicenza: andata all'Allianz Stadium con 15000 spettatori Questa sera alle 20.30 si gioca la finale d'andata della Coppa Italia Serie C. A Torino attesi 15000 spettatori, duemila provenienti dal Veneto. Emergenza in difesa per Modesto, Brambilla potrebbe contare sugli elementi della prima squadra bianconera.

Juventus Next Gen-Vicenza è la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C ma è anche la partita tra due squadre dalla filosofia e dalla storia opposta: da una parte ci sono i giovanissimi bianconeri, in rampa di lancio per la prima squadra o per un futuro nel mondo del calcio professionistico, dall'altra una delle società italiane di provincia con più tradizione. I biancorossi, infatti, nel proprio palmarès contano anche una Coppa Italia “vera”, quella vinta nella stagione 1996/1997 con Francesco Guidolin in panchina. Era il Vicenza dei “miracoli”, capace nell'anno successivo di arrivare fino alle semifinali di Coppa delle Coppe. Uno dei punti più alti nella storia del Lanerossi, che prova a ripartire dalla conquista di un altro trofeo: la Coppa Italia di Serie C. Questa sera il primo atto della finale che si giocherà in un palcoscenico molto importante per la categoria, l'Allianz Stadium casa della Juventus. E anche la cornice di pubblico sarà di tutto rispetto: attesi infatti circa 15000 spettatori per spingere i bianconeri alla vittoria nella gara di andata. Di questi, però, anche duemila provenienti dal Veneto, sponda vicentina. Calcio d'inizio alle 20.30, ritorno al “Menti” martedì 11 aprile alla stessa ora.

Entrambe le formazioni hanno già una Coppa Italia di categoria in bacheca: la Juventus Next Gen l'ha conquistata nel 19/20 contro la Ternana, il Vicenza nella stagione 81/82 contro il Campobasso. Per il match di stasera, il tecnico juventino Massimo Brambilla potrebbe contare anche su giocatori ormai da tempo nel giro della prima squadra come Soulè, Illing-Junior e Barrenechea. Squalificato – invece - Huijsen, difensore olandese molto promettente. Per il Vicenza Modesto deve rinunciare agli infortunati Cataldi e Scarsella oltre agli squalificati Pasini, Corradi e Bellich. Emergenza in difesa, non davanti dove sono confermati Rolfini e Ferrari.

