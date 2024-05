SERIE C PLAY OFF Juventus NG – Carrarese 1-1, qualificazione aperta Nel turno di andata dei quarti di finale dei play off di Serie C, Juventus NG – Carrarese pareggiano 1-1 .Si deciderà tutto nella partita di ritorno

Tutto rimandato allo Stadio dei Marmi dove si deciderà chi tra Juventus NG e Carrarese accederà alle semifinali di questi tremendi e amatissimi play off di Serie C. In regular season i bianconeri hanno perso entrambi i match, mentre in questa sfida, è andata bene alla squadra di Calabro salvata da un eurogol. Una Juventus capace di sbloccarla con un'azione da manuale tutta in linea. Savona per Nonge, verticale su Comenencia, dentro per lo stesso Savona che apre e chiude la straordinaria triangolazione. Sempre Juventus, Sekulov alla conclusione, in qualche modo si salva una Carrarese in difficoltà.

Nella ripresa la musica non cambia Cross perfetto di Savona dalla destra, Rouhi apre troppo il sinistro e si mangia un gol che sembrava già fatto. Juventus che colleziona una serie di quasi 2-0, mentre la Carrarese trova il cosi-detto eurogol. Leonardo Capezzi classe 1995, guida la palla, poi lascia partire un destro da 30 metri che va a morire sotto l'incrocio dei pali. Tutto voluto, tutto cercato, Capezzi, guarda il pallone, e guarda dove indirizzarlo. Gol pazzesco. Allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, Juventus Next Gen – Carrarese 1-1.

