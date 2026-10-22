EUROPA E CONFERENCE LEAGUE Juventus, occhio al Rennes. Il Milan si affida agli inglesi, in Inghilterra Tra i bianconeri ecco McKennie dietro a Woltemade e Kolo Muani, per i rossoneri c'è Cissé in attacco. In Confernece, l'Atalanta trova l'Ajax

Tripla sfida di alto livello per le italiane impegnate in Europa League e Conference League, due in trasferta e una casalinga. Ad aprire il giovedì sarà la Juventus, col Rennes alle 18.45. I bianconeri sono ai minimi termini: fuori anche Conceicao, sulla trequarti, per cercare la terza vittoria Spalletti si affiderà a McKennie in appoggio a Woltemade e Kolo Muani. Dall'altro lato, il Rennes, sesto in Ligue 1 ma a un solo punto dalla vetta, avrà un'unica, pesantissima assenza: Lepaul, capocannoniere del campionato.

Trasferta oltre Manica per il Milan di Amorim, che in Inghilterra, contro il Bournemouth, si affiderà al blocco inglese. Fuori Gabbia, Saelemaekers e ora anche Chukwueze, spazio a Loftus-Cheek, Hutchinson e Tomori. Non solo, perché con Ramos a casa per precauzione, da prima punta ci sarà Cissé, per provare a infliggere la prima delusione agli inglesi, al limite della zona retrocessione in campionato, ma sempre vincenti in Europa. Fischio d'inizio alle 21.

Stesso orario per l'Atalanta, che andrà ad Amsterdam. I bergamaschi, come l'Ajax, sono martoriati dagli infortuni, soprattutto in difesa, così Sarri lancerà dall'inizio il 20enne Obric. Stagione non brillante finora per gli olandesi, ma peggio se la passa l'Atalanta, che delle ultime sei ne ha vinte solo due, tra cui il debutto europeo. E allora, proprio all'Europa, Sarri affida il compito di rialzare il morale di una squadra che ne ha grande bisogno.

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