Juventus, rimane il 3-0 a tavolino contro il Napoli. Roma, ricorso respinto.

La Corte d’appello FIGC ha confermato la sconfitta a tavolino per 3-0 a favore del Verona. I giallorossi avevano schierato l'ex centrocampista del San Marino e del Napoli Diawara come giocatore della lista under. La partita si era conclusa con il risultato di 0-0. Respinto l'appello, la Corte ha confermata la decisione del giudice sportivo che aveva assegnato il 3-0 a tavolino a favore del Verona.

Nel frattempo è stato respinto anche il ricorso del Napoli sulla vicenda relativa alla partita con la Juventus. Resta quindi confermato il 3-0 a tavolino attribuito ai bianconeri, dopo che il Napoli non si era presentato all'Allianz Stadium di Torino lo scorso 4 ottobre nonostante la partita si dovesse giocare, secondo la Lega Calcio. Confermato anche il punto di penalizzazione per gli azzurri. Napoli che rimane a 14 punti in campionato, Juventus a 13.