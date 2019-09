Juventus, Sarri allontana il turnover: "Squadra deve trovare organizzazione"

Intervista a Maurizio Sarri

Alle 20:45 riparte la Serie A con l'anticipo tra Cagliari e Genoa. Domani invece sono in programma altre tre partite: spicca il derby Milan-Inter, prima però ci sono Udinese-Brescia e Juventus-Verona. Sentiamo proprio Maurizio Sarri che allontana l'idea di turnover e si sofferma su Ramsey, Rabiot e sulla future collocazione tattica di Bernardeschi, che a detta del tecnico "ancora non incide per le qualità che ha".