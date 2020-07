Juventus, scudetto al tempo del Covid con festa in tono minore

Il 2-0 alla Sampdoria vale il nono scudetto consecutivo. Praticamente un'era calcistica che il popolo juventino non ha potuto festeggiare degnamente. Le norme anti Covid infatti trasformano il solito bagno di folla in piazza San Carlo in una sbandierata per pochi intimi. Tutto questo per uno scudetto che più annunciato non si può anche se, a sentir Sarri, tutt'altro che scontato. Festa col silenziatore per un allenatore non troppo amato che si toglie un sassolino. Il resto è vox populi pensando alla Champions.