Juventus, Thiago Motta: "Sfidiamo una squadra forte", Locatelli: "Siamo cresciuti come squadra"

Le interviste

La Juventus riceve allo Stadium il Psv Eindhoven nella gara di andata dei play-off di Champions League:

"Troveremo di fronte una squadra che gioca molto bene - ha detto Thiago Motta - ripeto, a calcio e noi siamo concentrati il focus è sulla partita. Il nostro momento è buono, l'abbiamo visto anche nella ultima partita, anche se non è la strada e non è d'esempio, però con tutte le difficoltà che abbiamo passato fino ad oggi penso che ha aumentato tantissimo la resilienza di questo gruppo, di questa squadra. Siamo riusciti a vincere una partita senza giocare bene, però questo non serve per niente come esempio. Sì, è un punto positivo, ripeto, ha aumentato la resilienza della squadra, riesce a vincere una partita dove non giochi meglio dell'avversario, è un punto positivo, però sappiamo che questa non è strada. Abbiamo bisogno di fare un altro tipo di partita, una partita molto completa per competere contro una squadra forte e avere la vittoria finale".

"Credo che siamo cresciuti come squadra - ha detto Manuel Locatelli - siamo conosciuti anche meglio come gruppo, ora siamo un grande gruppo fatto di bravissimi ragazzi che hanno tutti voglia di mettersi a disposizione, ci alleniamo sempre a 200 all'ora, questa è una cosa molto importante, molto disponibili. Abbiamo più consapevolezza, ma credo che ci siano ancora tanti ampi margini di miglioramento".