Khephren Thuram

Alla Juventus si presenta il centrocampista francese classe 2001 Khephren Thuram, figlio dell'ex bianconero Lilian e fratello dell'attaccante dell'Inter, Marcus. Proveniente dal Nizza, Thuram spende subito belle parole per Thiago Motta e indica come suoi modelli due ex juventini della nazionale francese, Pogba e Viera.