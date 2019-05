Finisce 1-1 il derby della Mole che dà il via alla volata per la qualificazione alla Champions e all'Europa League. Segna Luki poi Ronaldo evita la sconfitta della Juve.

In curva uno striscione in ricordo della sciagura di Superga, di cui oggi ricorrono i 70 anni, in cui morì l'intera squadra del Torino.