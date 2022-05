Juventus U23 ancora avanti, ko il Renate di Roberto Cevoli

Continua il sogno promozione della Juventus under 23 di Lamberto Zauli, i bianconeri eliminano il Renate di Roberto Cevoli grazie a una rete di Da Graca nel primo tempo. La partita si sblocca dopo 28 minuti. Sul cross dalla destra di Leo la girata di testa del numero 9 bianconero vale il vantaggio della Juventus. Al 33' il Renate ci prova con Cicconi, il suo sinistro da posizione defilata è fuori. Al 36' proteste dei padroni di casa, che chiedevano un calcio di rigore per il tocco di braccio sulla girata di Maistrello. Il direttore di gara lascia proseguire. All'intervallo Juventus avanti 1-0. Nella ripresa Compagnon dalla destra mette al centro, Albertoni respinge, poi Soulè calcia in porta il portiere del Renate blocca. Il Renate si riversa all'attacco per cercare il gol del pari che varrebbe il passaggio del turno. Anghileri ci prova all'89' con un tiro da fuori che finisce sul fondo. Negli ultimi assalti il Renate ci prova ancora, prima con Cicconi che serve Rossetti il piatto destro non inquadra lo specchio di porta, poi all'96' minuto con un tiro da fuori che Israel non ha problemi a bloccare. Vince la Juventus under 23 1-0, successo che vale il passaggio del turno. Eliminato il Renate di Roberto Cevoli.