CHAMPIONS LEAGUE Juventus, ultima chiamata per Lisbona. Sarri: "Lione squadra evoluta" I francesi sono un fortino inespugnabile ma la Juve dovrà vincere con due gol di scarto per approdare ai quarti

La Juventus si gioca tutto in 90 minuti. Tutto in una notte. In casa, sì, ma senza pubblico. Lo Stadium sarà una cattedrale vuota e i ragazzi di Maurizio Sarri dovranno farcela da soli se vogliono giocarsi la Champions nella final-eight di Lisbona.

Serve ribaltare l'1 a 0 di Lione. Quello del 26 febbraio scorso. Un solo risultato possibile per bianconeri: la vittoria con due gol di scarto.

Il tecnico della Juventus, Sarri, teme le capacità difensive degli avversari: "Il Lione è una squadra evoluta, forte in difesa".

Per i giornalisti in sala stampa, Juventus-Lione, potrebbe essere l'ultima partita per il tecnico napoletano sulla panchina della Juve in caso di esito negativo. Ma Sarri non è d'accordo: "Mia ultima gara? Non credo, i dirigenti non sono dei dilettanti".

Oltre al match di Torino, sempre alle 21, scenderanno in campo Manchester City e Real Madrid.

