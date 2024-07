Juventus: visite mediche per Khephren Thuram

Nel video le immagini degli arrivi

Visite medie al Jmedical per il terzo acquisto della Juventus Khephren Thuram. Il centrocampista francese, acquistato dal Nizza, è arrivato questa mattina a Torino accompagnato dal padre Lilian, ex di Juve e Parma. Giornata di test medici in casa Juve anche per Milik. L'attaccante polacco infortunato al ginocchio alla vigilia di Euro2024 sarà sottoposto a controlli per valutare le sue condizioni. Tra i calciatori chiamati a sottoporsi alla visite mediche anche Adzic. Il giovane calciatore montenegrino sarà molto probabilmente aggregato alla Juventus Next Gen.