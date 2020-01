SERIE A Juventus: visite mediche per Kulusevski

Visite mediche previste per domani mattina per Dejan Kulusevski in casa Juve. Il centrocampista svedese, di proprietà dell'Atalanta e in prestito al Parma ma il cui futuro sarà alla Juventus, effettuerà gli esami di rito al J Medical: probabile il suo approdo in bianconero a giugno, anche se la Juventus starebbe provando ad anticipare il suo arrivo a gennaio.



