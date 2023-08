Juventus, Vlahovic e Kaio Jorge brillano nel test in famiglia La prima squadra batte 8-0 la Next Gen. Doppietta per il serbo, tris per il brasiliano, al rientro

Un'eccezione, per celebrare la storia. Nel centenario del matrimonio con la famiglia Agnelli, la Juventus sposta la sede della tradizionale amichevole in famiglia di mezza estate da Villar Perosa allo Stadium, raddoppiandone la durata. Stavolta, niente invasione di campo dei tifosi a decretarne la fine anticipata a metà incontro, perché la partita con la formazione Next Gen si è giocata per intero. A vincere è stata la prima squadra, 8-0, con goal quasi tutti degli attaccanti. Ancora a segno Dusan Vlahovic, che realizza un rigore e un calcio di punizione, seguito da Moise Kean, Arkadiusz Milik, Dean Huijsen e, soprattutto, da Kaio Jorge. Il brasiliano, al rientro in campo oltre un anno e mezzo dopo la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro, va in rete ben tre volte, mostrando colpi importanti e di essere sulla via della ripresa. A fine partita, Massimiliano Allegri ha detto di ritenere cruciale questa annata per il suo recupero, così da poter avere un giocatore in più, pronto sin da subito, nel 2024/25. L'allenatore bianconero si è anche detto più speranzoso sullo stato di salute di Paul Pogba, rispetto alla scorsa stagione, e ha anche commentato le voci di mercato su Vlahovic.

