SERIE C Kargbo lancia il Cesena: 2-1 alla Carrarese Con una doppietta dell'attaccante ex Crotone, il Cesena stende la Carrarese e rosicchia 2 punti alla capolista Torres.

Un giocatore che, quando è in forma, ha poco da spartire con questa categoria: Augustus Kargbo riporta il Cesena alla vittoria dopo i due mesti pareggi contro Sestri Levante e Pineto. Il Cavalluccio supera 2-1 la Carrarese e recupera 2 punti sulla capolista Torres, portandosi a -4 ma con una partita in meno. Un successo che serviva come il pane ai bianconeri che lo sanno e partono forte: Saber attacca la profondità, strappa a destra e serve al centro Kargbo che sfugge alla marcatura di Illanes e batte Bleve sul primo palo. Esplode la Curva Mare, Cesena avanti al 14'. Nella prima frazione l'attaccante ex Crotone è incontenibile: prima ne salta due e poi, quando sembra aver perso il tempo, ricambia il favore a Saber che però si divora il raddoppio fallendo più di un rigore in movimento.

E allora la Carrarese si salva e prende coraggio nella ripresa: Illanes troverebbe anche il pareggio con la deviazione vincente ma è tutto fermo per un fallo in attacco. Qualche minuto più tardi e Cicconi scappa a sinistra, palla arretrata per Capello che di prima intenzione manda di poco a lato. Nel momento più complicato però il Cesena la chiude: bella giocata di Donnarumma, apertura per Kargbo che controlla al limite, calcia e complice una deviazione non lascia scampo a Bleve. Doppietta personale per il 10 bianconero, gol liberatorio per il Manuzzi. I marmiferi non ci stanno e provano a regalarsi un finale di fuoco riaprendo la contesa con il 2-1 firmato Di Gennaro che riceve da Simeri e deposita in rete. Negli ultimissimi istanti si abbatte un violento temporale su Cesena, ma in campo i ragazzi di Mimmo Toscano resistono e festeggiano per una vittoria fondamentale.

