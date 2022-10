Karim Benzema: "Un premio dedicato a tutti i miei fans"

"Quando dico Pallone d'Oro del popolo, è per dire da dove vengo, per il rapporto con i miei fans. Perché le gente ha partecipato. Quando dico che hanno partecipato è per spiegare come ogni volta mi spingano quando ci sono ostacoli, per sostenermi in ogni momento. Quindi voglio condividere questo trofeo con loro, perché mi piace condividere e perché lo meritano anche loro. Da tanto tempo, dal Lione, da prima, sono stati lì sempre per sostenermi, per motivarmi. Oggi sono felice e spero che lo siano anche loro". Le parole di Karim Benzema in conferenza stampa.

"Le promesse fatte a mia madre, sono state mantenute, tanto che oggi sono molto orgoglioso. E poi, come ho detto, ho ancora delle ambizioni, vorrei vincere il Mondiale con la Francia, io vorrei fare cose del genere perché sono cose che restano. Spero di essere nel gruppo in Qatar e comunque è un obiettivo. Ho molta fiducia in me stesso, ho molta ambizione. E andare al Mondiale e fare di tutto per vincerlo".