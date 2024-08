Koopmeiners alla Juve, Lukaku al Napoli, Danso alla Roma

Non solo il primo posto solitario in classifica ma anche il ruolo di indiscussa protagonista del calciomercato. La Juventus ufficializza l'arrivo di altri due calciatori in meno di 24 ore e non è detto che sia finita cosi. Dopo Nico Gonzalez dalla Fiorentina, i bianconeri hanno ufficializzato Francisco Conceicao, attaccante esterno proveniente dal Porto. L’accordo prevede il prestito oneroso a 7 milioni di euro più 2 di bonus fino al termine della stagione. Un trasferimento a titolo temporaneo, con la Juventus che potrebbe esercitare il diritto di riscatto a 30 milioni di euro.

Oggi invece è il giorno di Koopmeiners. Dopo una trattativa durata per tutta l'estate, il centrocampista olandese è sbarcato a Torino per cominciare la nuova esperienza con la maglia della Juventus. La società bianconera verserà nelle casse dell'Atalanta 52 milioni di euro più sei di bonus. Movimenti non solo in entrata con Federico Chiesa che lascia la Juventus per trasferirsi al Liverpool. A proposito di attaccanti.

Oggi è anche il giorno di Romelu Lukaku. L'ex attaccante di Inter e Roma ha raggiunto l'accordo con il Napoli dove ritroverà il tecnico Antonio Conte. Movimenti anche in casa Roma. Ufficiale l'arrivo del difensore austriaco Danso, proveniente dal Lens. I giallorossi lavorano anche ad un scambio con il Milan. Saelemaekers per De Rossi, Tammy Abraham per Fonseca. Lascia il Milan anche il centrocampista Pobega che è passato al Bologna mentre l'Atalanta si è assicurata il difensore Kossounou, prelevato dal Bayern Leverkusen.