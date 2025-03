L'1-1 tra Legnago e Lucchese non fa felice nessuno

1-1 che non fa bene a nessuno, quello tra Legnago e Lucchese: i veneti restano sul fondo della classifica, i rossoneri continuano a stagnare nei playout e mancano l'accorcio sull'Ascoli, prima delle direttamente salve e distante 7 punti.

Subito Lucchese col tentativo a lato di Selvini e, soprattutto, con la bordata dalla distanza di Magnaghi, che sorprende Perucchini e s'insacca con la sponda della traversa. 13°, ospiti avanti e il resto del primo tempo che offre solo un affondo da potenziale pari di Basso Ricci, murato al tiro.

Ripresa e torna a spingere la Lucchese, con Perucchini che ferma in uscita Selvini – liberatogli davanti da un rimpallo – e respinge la girata di Magnaghi, che un minuto dopo ci riprova da posizione defilata, senza inquadrare. Scampata l'imbarcata, il Legnago la raddrizza: servizio di fino di Leoncini per Casarotti che la strappa a Gucher e la mette e mezzo, col pallone che rimbalza tra le braccia di Melgrati. Non altrettanto clemente Ampollini, che sulla punizione di Bombagi svetta in anticipo sulla difesa e beffa Melgrati, che riesce solo a sfiorarla sul palo ma non a toglierla dal sacco.

E quasi ci scappa il ribaltone quando Basso Ricci affonda centralmente e taglia fuori Melgrati servendo Franzolini, murato al dunque dal ritorno di Gucher. Seguono una conclusione di Fedato facilmente respinta da Perucchini e una punizione di Bombagi sulla quale Galli anticipa Noce sul secondo palo, dopodiché, nel recupero, l'occasionissima Lucchese: Gucher da lontano, Perucchini ci mette i guanti e la palla sbatte su Ballarini, il cui tocco a portiere battuto finisce fuori specchio e nega agli ospiti l'accorcio sulla salvezza.